Réchauffement climatique : l'Afrique enregistre une température record de 2,33 °C au-dessus de la moyenne

D'après le dernier rapport de l’Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) publié en août 2026, la planète a enregistré un nouveau record historique avec une température mondiale supérieure de 1,32 °C à la moyenne du 20e siècle. Ce réchauffement planétaire spectaculaire est alimenté par des océans exceptionnellement chauds et la persistance du phénomène El Niño.



L'agence américaine souligne ainsi que « l'analyse de reconstruction la plus récente est toujours considérée comme la plus représentative et la plus précise du système climatique ».



L'Afrique a particulièrement souffert de cette canicule planétaire, s'imposant comme l'une des régions les plus touchées au monde.



Selon la NOAA, le continent a pulvérisé ses records pour un mois d'août avec une température moyenne de 2,33 °C au-dessus de la normale, dépassant de 0,55 °C son précédent record de 2023. Les experts notent que « l'écart de température enregistré en Afrique en août est le deuxième plus important de tous les mois de l'histoire de ses relevés, qui couvrent 2 120 mois ».



Cette surchauffe s'est également manifestée à l'échelle saisonnière, l'Afrique enregistrant pour la période de juin à août un écart thermique historique franchissant pour la première fois le seuil des +2,0 °C.



Face à ces extrêmes climatiques successifs, le rapport met en garde contre la vulnérabilité accrue du continent, rappelant que « les données préliminaires étaient disponibles avant la date de publication » pour alerter sur l'urgence de la situation.