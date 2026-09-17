Concurrence dans l'espace CEDEAO : L'ARCC ouvre sa conférence annuelle stratégique en Gambie

Le Vice-Président de la République de la Gambie, Muhammad B.S. Jallow, et le Président de la Commission de la CEDEAO, le Général Birame Diop, ont ouvert ce mardi 15 septembre 2026 la Conférence Inaugurale Annuelle de l'Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) à Banjul.



Cet événement de trois jours rassemble près de 300 délégués, décideurs politiques et spécialistes internationaux de la concurrence. L'objectif affiché des organisateurs reste de transformer la politique de concurrence en un levier d'intégration régionale.



Les travaux de la rencontre s'achèvent ce jeudi 17 septembre 2026 en Gambie. Selon le communiqué des organisateurs, cette réunion débouchera sur des propositions de réformes concrètes et la création d'un réseau régional d'échange pour façonner le futur marché commun de la CEDEAO.