Alerte météo : un système pluvio-orageux venu du Mali menace le Sud-Est et le Centre du Sénégal

L'Agence nationale de la météorologie a émis un bulletin d'alerte valable pour la matinée de ce jeudi 17 septembre 2026, de 08h00 à 12h00. Un système pluvio-orageux localisé à l'ouest du Mali provoque des orages et des pluies d'intensités variables dans plusieurs localités du Sud-Est du Sénégal.



Les prévisions ciblent spécifiquement les zones de Saraya, Kédougou, Salémata, Bakel, Goudiry et Tambacounda. Selon la note d'information météorologique, ces perturbations à caractère pluvio-orageux risquent de progresser au fil des heures vers les régions du Centre et la Casamance.



Face aux risques de fortes précipitations, les services spécialisés appellent les populations de ces localités à la plus grande vigilance. « En cas d’orage, soyez prudents lors de vos déplacements et évitez, autant que possible, les zones exposées aux ruissellements et les espaces ouverts », recommande le communiqué officiel. Il est également fortement conseillé de suivre l'évolution des prochains bulletins d'information.