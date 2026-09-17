Protection des données : la CDP et la DAF s'unissent pour sécuriser les données d'identité des Sénégalais

La Commission de protection des données personnelles (CDP) a annoncé, mercredi 16 septembre 2026 le renforcement des travaux visant l'interopérabilité entre l'état civil et les systèmes d'identification des services publics. Intervenant lors d'un panel de la première édition de l'« ID Day » organisée par la société Synapsys, le secrétaire permanent de la CDP, Mouhamed Diop, a détaillé les avancées menées conjointement avec la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF).
Deux options stratégiques ont été soumises à l'arbitrage des autorités. « Nous avons fait beaucoup de travail pour l’interopérabilité », a affirmé Mouhamed Diop avant de préciser que « les travaux et rapports relatifs à ces deux options sont disponibles et soumis à l’appréciation des autorités compétentes ». Ces démarches s'étendent désormais au ministère de l'Éducation nationale et à d'autres structures clés de l'administration centrale.
L'objectif central de ce chantier reste la sécurisation du partage d'informations entre les institutions étatiques. Selon le secrétaire permanent de l'instance régulatrice, « ces initiatives visent notamment à faciliter l’utilisation sécurisée des données d’identité entre les différentes administrations, dans le respect des règles de protection des données personnelles ».
Deux options stratégiques ont été soumises à l'arbitrage des autorités. « Nous avons fait beaucoup de travail pour l’interopérabilité », a affirmé Mouhamed Diop avant de préciser que « les travaux et rapports relatifs à ces deux options sont disponibles et soumis à l’appréciation des autorités compétentes ». Ces démarches s'étendent désormais au ministère de l'Éducation nationale et à d'autres structures clés de l'administration centrale.
L'objectif central de ce chantier reste la sécurisation du partage d'informations entre les institutions étatiques. Selon le secrétaire permanent de l'instance régulatrice, « ces initiatives visent notamment à faciliter l’utilisation sécurisée des données d’identité entre les différentes administrations, dans le respect des règles de protection des données personnelles ».
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