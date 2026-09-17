Vol de 707 000 FCFA sur Orange Money : Un agent de la Sonatel passe aux aveux

Au commissariat de Rufisque, M.Diop a porté plainte après avoir constaté des retraits frauduleux d’un montant total de 707 000 FCFA sur son compte Orange Money. D’après le journal Libération, il a remarqué, le 7 août, que sa carte SIM ne fonctionnait plus. Ce n’est que quelques jours plus tard qu’il a découvert deux retraits de 200 000 et 500 000 FCFA, effectués le même jour à 21h03 et 21h12, assortis de 7 000 FCFA de frais.



L’exploitation des données techniques issues des réquisitions a permis aux enquêteurs d’identifier Abdou Karim Sané, agent de la Sonatel, comme étant impliqué dans les faits. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause aurait procédé à un changement d’abonné (CA), une opération permettant de récupérer la carte SIM d’un client, avant d’effectuer les retraits. Convoqué et confronté aux éléments techniques, il serait passé aux aveux.



Avec l’aide de ses proches, Abdou Karim Sané a ensuite proposé de rembourser la somme retirée frauduleusement. Informée des faits, la Sonatel a décidé de déposer une plainte à son tour et de se constituer partie civile. L’entreprise évoque également un éventuel préjudice moral lié à son image, tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue exacte du préjudice financier.





