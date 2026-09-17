Session extraordinaire à l'Assemblée : Carte biométrique, Code pétrolier et affaire Softcare au menu des députés

L'Assemblée nationale démarre, vendredi 18 septembre 2026 sa troisième session extraordinaire de l'année pour examiner une série de textes législatifs majeurs. L'ordre du jour arrêté par le Bureau de l'institution porte notamment sur l'examen du projet de loi modifiant la loi instituant la carte d’identité biométrique CEDEAO.



Cette révision législative répond à une urgence électorale précise. « La date de validité des cartes d’identité biométriques éditées en 2016 et faisant office de cartes d’électeur pour les citoyens inscrits sur les listes électorales, arrive à son terme alors que l’on s’achemine vers des élections territoriales », indique le communiqué signé par le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.



Les parlementaires doivent également examiner plusieurs propositions de loi relatives au Code pétrolier, aux lois de finances et à la santé en milieu carcéral. Selon la même source parlementaire, les députés se pencheront aussi sur les conclusions du rapport de la mission d’information sur la commercialisation des produits de la marque Softcare.