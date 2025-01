Récoltes d'arachide dans la région de Kaffrine : une campagne 2024-2025 prometteuse malgré les défis

La campagne de commercialisation des récoltes d'arachide pour la saison 2024-2025 a bien démarré dans la région de Kaffrine (au centre du Sénégal). En l’espace d’un mois, les opérateurs privés ont collecté 3.998 tonnes de graines d’arachide, un chiffre nettement supérieur à celui de la précédente campagne 2023-2024. Où seulement 3.607 tonnes avaient été collectées pour toute la durée de la commercialisation.



Le directeur du développement rural de Kaffrine, Mamadou Badiane, a souligné cette dynamique positive en affirmant à l'agence de presse sénégalaise (APS) que les 3.998 tonnes collectées depuis le 5 décembre, date du début officiel de la campagne, marquent déjà une amélioration importante par rapport aux 3.607 tonnes collectées durant les quatre mois de la campagne précédente, soit de décembre 2023 à avril 2024. "Cette hausse de la collecte traduit la bonne santé des récoltes de cette année, et l’engagement des acteurs privés dans la commercialisation des graines", a fait comprendre monsieur Badiane.



Toutefois, le directeur du développement rural de Kaffrine a reconnu que la campagne rencontre certains obstacles dans la région. Il s'agit notamment du nombre limité de points de collecte. Alors que 127 points avaient été initialement prévus dans la région de Kaffrine, seulement seize (16) ont été ouverts à ce jour, répartis comme suit : six dans le département de Koungheul, six dans celui de Kaffrine, un dans Birkelane et trois dans Malem Hodar. Cette limitation, du nombre de points de collecte découle, selon M. Badiane, du non-versement total de la dette de l’État envers les opérateurs privés, qui n’ont pas encore reçu la totalité des paiements relatifs à la campagne 2023-2024. Cette situation explique en partie le dysfonctionnement de certains points de collecte.



Cette année le prix plancher de l’arachide a été réajusté, passant de 280 à 305 francs CFA par kilogramme. Une mesure qui vise à encourager la production et à garantir une rémunération plus juste pour les producteurs.