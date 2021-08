Record de morts Covid-19 mercredi: Dr Marie Khémesse écarte toute nouvelle mesure restrictive

Depuis le début de la pandémie le Sénégal n'a jamais atteint, en une journée, les 29 morts rapportés mercredi par le ministère de la Santé. Et la directrice générale de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a reconnu la difficulté de prendre des mesures restrictives dans le contexte actuel de la riposte sanitaire au coronavirus dans des pays à ressources limitées comme le Sénégal. "Sur le plan sanitaire, il est difficile actuellement d’aller à de grandes mesures restrictives, parce que nous sommes des pays à ressources limitées sur le plan économique", a-t-elle dit à l'Aps.

Marie Khémesse Ndiaye prenait part à une sensibilisation des chefs religieux de Diourbel sur le Covid-19, initiée par les autorités sanitaires et administratives de la région.

Dans le cadre de cette sensibilisation, elle s’est rendue chez le guide religieux Serigne Moustapha Lakrame Mbacké au village d’Afia Mbacké, dans la commune de Tocky Gare, dans le département de Diourbel, en compagnie d’autorités administratives locales.

La directrice générale de la Santé publique a saisi cette occasion pour rappeler que le vaccin est "un moyen très efficace" dans la riposte contre le coronavirus qui, depuis plus d’un an, "est en train de faire beaucoup de dégâts".

"Il y a les mesures barrières, le lavage des mains et la distanciation sociale, mais, pour la première fois dans l’histoire de la médecine, en moins d’un an, on a pu trouver l’arme fatale qui est le vaccin", a relevé Marie Khemesse Ngom Ndiaye.