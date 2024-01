Recours d'Amadou Ba : "une démarche qui ne repose même pas sur le bon sens", selon Cheikh Tidiane Dièye

« Le Premier ministre Amadou Ba a déposé un recours au Conseil constitutionnel nous reprochant un certain nombre de points", a déclaré le candidat de Avenir Sénégal Bi nu Bëgg, qui souligne le "caractère léger et peu rigoureux de la démarche qui ne repose en rien sur le droit, qui ne repose pas sur une analyse scientifique, qui ne repose même pas sur le bon sens".



Selon lui, "Amadou Ba ne peut pas fournir au conseil constitutionnel la moindre preuve montrant une carte de membre, montrant ma présence sur l’organigramme de ce parti ou ma présence dans une assemblée générale constitutive de ce parti, évidemment il ne peut pas fournir des preuves irréfutables, des preuves sérieuses. La première preuve qu’il a fournit au Conseil constitutionnel, c’est de donner Cette photo me montrant aux côtés d'Ousmane Sonko et pour lui cela suffira à accréditer l’idée selon laquelle je serais du parti Pastef qui est dissout, donc je ne peut pas être candidat. Cette photo date de 2019 lors de l'élection présidentielle donc vous me voyez ici fièrement à côté de Ousmane Sonko dont j'étais le porte parole et l’un des acteurs qui écrivaient ses discours de campagne. Ce sont quasiment des enfantillages et nous on n' a pas le temps de rentrer dans ces considérations puisque nous avons d'autres choses plus importantes à faire", a-t-il lancé.