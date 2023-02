Recours des avocats de Sonko à la Cour d'appel: le leader de Pastef fixé sur son sort ce mardi

L’affaire Sweet beauté sera de nouveau devant la barre de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ce mardi, qui va examiner le recours des avocats de Ousmane Sonko. Les conseillers du leader de Pastef Les Patriotes réclament l’annulation de l’ordonnance de renvoi de leur client devant la chambre criminelle pour répondre des accusations de viol et menaces de mort présumés contre l’ex-masseuse Adji Sarr.



Pour rappel, les deux parties avaient fait face-à-face jeudi dernier. Les conseils de Ousmane Sonko avaient demandé et obtenu le report de l’audience afin de s’imprégner du dossier. La partie civile et le parquet s’étaient opposés au renvoi finalement accordé par le juge.



Pour la première fois Me El Hadji Diouf, avocat de l'accusatrice Adji Sarr, ne participera pas à cette audience. Pour cause, il a été suspendu par l'Ordre des avocats .