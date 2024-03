Recours devant la Cour suprême : Pourquoi les chances de Karim Wade et ses alliés sont nulles

Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés au sein du Front démocratique pour une élection inclusive (Fdpei) ont annoncé un recours dès lundi contre «le décret de convocation du collège électoral et tout autre décret concernant cette élection du 24 mars pour excès de pouvoir devant la Cour suprême avec demande de sursis à exécution».



Mais Karim Wade et Cie n’ont aucune chance d’obtenir gain de cause. Du moins c’est l’avis d’un spécialiste en la matière qui s'est confié à nos confrères de E-média.



«La Cour suprême a toujours jugé que les décrets de convocation du collège électoral et de fixation de la date de l’élection sont des actes de gouvernement insusceptibles de recours pour excès de pouvoir», a-t-il expliqué.