Recouvrement des impôts : une hausse de 7, 3% constatée au deuxième trimestre de l’année

Ces derniers mois, le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens pour recouvrer le maximum d’impôts. Pour récupérer les impôts et taxes non payés, les régies financières n’ont même pas hésité à utiliser l’Avis à tiers détenteur (Atd).



Ce qui semble porter ses fruits. Car au deuxième trimestre, le niveau de recouvrement des recettes fiscales a connu une augmentation de 7, 3%, soit un montant de 121, 60 milliards de francs Cfa, entraînant une hausse de la mobilisation des ressources internes de 99, 83 milliards de francs Cfa, soit un taux de 5, 69% comparé à la même période de l’année 2023.



Les recettes budgétaires générales mobilisées en fin juin 2024 s’élèvent à 1913, 94 milliards de francs Cfa, soit un taux d’exécution de 40, 78% par rapport à l’objectif annuel de 4693, 80 milliards de francs Cfa fixé par la Loi de finances initiale de 2024 (Lfi2024).



Par rapport à la même période en 2023 (soit 1834,80 milliards de francs Cfa), la mobilisation de ces ressources a enregistré une hausse de 79, 14 milliards de francs Cfa en valeur absolue, soit 4, 31% en valeur relative.



Les ressources externes



Les dons reçus au cours du deuxième trimestre de 2024 s’élèvent à 59, 10 milliards de francs Cfa, représentant un taux d’exécution de 19, 45% des prévisions de la Loi de finances initiale (Lfi) 2024. Ils sont exclusivement constitués de dons en capital destinés à financer des projets d’investissement durant le deuxième trimestre.



Les tirages sur dons en capital proviennent pour 94, 2% des principaux partenaires que sont respectivement l’Usaid (53, 1%), la Giz (17, 1%), l’Afd (16, 5%), la Bad (4, 2%) et l’Italie (3, 3%, informe LeQuotidien.sn.