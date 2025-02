Recrudescence des accident de la route : le chef de l'Etat ordonne l'application rigoureuse des décisions prises

En Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réagi face à la recrudescence des accidents de la route. Sur ce, le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de veiller, avec les Ministres en charge des Transports terrestres, Forces armées, Intérieur et Sécurité publique, à l’application rigoureuse des décisions prises notamment la Circulaire primatoriale de recadrage et d’orientation. Ceci en vue de prévenir les accidents de la route qui sont devenus reccurents et d’assurer une meilleure circulation routière pour les usagers, les transporteurs et les Forces de Défense et de Sécurité.



Par ailleurs, le président de la République a rappelé l’urgence de renforcer la formation des chauffeurs, d’assurer une réglementation rigoureuse de la circulation des cyclomoteurs, de

faire respecter les horaires de circulation des véhicules de transport et de réorganiser le fonctionnement des gares routières, d’accélérer le renouvellement des parcs automobiles de

transport et de gros porteurs. Mais, il aussi demandé d’évaluer les actions et l’ancrage institutionnel de l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER). Il a demandé au Premier Ministre de placer la sécurité routière au premier rang du Plan d’action du Gouvernement.



Dans le même élan, le Chef de l’Etat a instruit le Premier ministre et le ministre chargé des Infrastructures et des Transports terrestres de finaliser, avant fin mars 2025, l’évaluation rapide des projets routiers en vue du lancement prochain du nouveau « Programme national de développement des réseaux routier et autoroutier ».



Enfin, il a appelé à l’équité dans le déploiement des programmes et projets routiers et autoroutiers et au développement maitrisé de la Société publique « Autoroutes du Sénégal », entité déléguée par l’Etat pour capitaliser et valoriser le patrimoine autoroutier national.