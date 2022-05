Recrudescence des agressions à Dakar : le FRAPP annonce le dépôt d'une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur

Le mouvement Fapp France accuse le Président Macky Sall d’être le « seul responsable » de la recrudescence des agressions mortelles notées ces derniers jours à Dakar. En conférence de presse ce mardi, les membres dudit mouvement comptent déposer une lettre auprès du ministre de l’Intérieur.



« Nous allons déposer une lettre au ministère de l'Intérieur dans les heures à venir», annonce Aliou Gérard Koita, membre de Frapp France dégage et porte-parole du jour.



Aliou Gérard Koita, membre de Frapp France dégage et porte-parole du jour renseigne à cet effet que « l’échec du Président Macky Sall en matière d'emploi, d'éducation, de pêche, de la formation ont causé les vagues d'agression et d'insécurité »



Le mouvement s’interroge alors sur le rôle des forces de sécurité.« Où se trouvent les Forces de défense et de sécurité quand il y a défilé tous les 4 avril ? Ces forces de défense et de sécurité sont utilisées uniquement pour réprimer des manifestants ou de caser des opposants ».