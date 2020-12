Recrudescence des cas de Covid_19 : vers de nouvelles restrictions

Face à la montée inquiétante des cas de coronavirus, le président Macky Sall a indiqué au Gouvernement l’impératif d’adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires afin de limiter la propagation actuelle de la pandémie. C'est l'instruction donnée, mercredi 16 décembre lors de la réunion du Conseil des ministres.



A cet égard, le Chef de l’Etat a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale " de réactiver les Centres de Traitement des épidémies (CTE) ; de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé et ; surtout, de renforcer les services d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux", peut-on lire dans le communiqué.