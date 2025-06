Drame à Témento Samba : un concert vire au drame, un jeune de 17 ans succombe à ses blessures

Ce qui devait être une soirée festive s’est transformé en véritable drame dans le village de Témento Samba, situé dans le département de Kolda (sud). Un concert organisé dans la nuit du samedi 14 juin a dégénéré en violents affrontements entre jeunes, occasionnant plusieurs blessures dont un cas grave qui s’est soldé par un décès.



Selon des témoignages recueillis sur place, la bagarre a éclaté en plein concert, dans une ambiance de forte tension. Des coups de poing, de bâton et des jets de pierres ont été échangés entre groupes rivaux, semant la panique au sein du public. Le bilan fait état de plusieurs blessés, dont un grièvement : Yaya Mballo, un jeune mécanicien de 17 ans.



Grièvement blessé, le jeune homme a été conduit d’urgence au poste de santé de Guiro Yoro Bocar. Devant la gravité de son état, l’infirmier chef de poste (ICP) a décidé de son évacuation vers le centre hospitalier régional de Kolda. Malgré les efforts des soignants, Yaya Mballo a succombé à ses blessures dans la nuit du dimanche 15 juin.



Originaire du village d’Ilyao, situé à 22 kilomètres de Kolda, Yaya Mballo résidait habituellement à Ziguinchor où il exerçait le métier de mécanicien. Il était revenu passer la fête de la Tabaski dans son village natal.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame et identifier les auteurs des violences. Pour l’heure, aucune arrestation n’a été confirmée.



Ce tragique événement ravive les inquiétudes autour de la sécurité lors des manifestations culturelles . Les autorités locales appellent à la retenue et à la collaboration des populations pour faire toute la lumière sur cette affaire.