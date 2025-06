Israël-Iran: échange de nouvelles frappes au quatrième jour de la guerre

► L'Iran a tiré lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, qui a frappé la veille la capitale Téhéran, la ville de Machhad à l'extrême nord-est du pays ainsi que « des dizaines » d'installations de missiles dans l'ouest.



► Au moins 224 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, a rapporté le ministère de la Santé, et plus d'un millier de blessés, a annoncé dimanche le ministère iranien de la Santé. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



► Dans un entretien à ABC News, Donald Trump s'est dit dimanche « ouvert » à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, dans lequel il « est possible » que les États-Unis s'impliquent.



► Oman a annoncé que les pourparlers sur le nucléaire qui devaient se tenir dimanche 15 juin entre l'Iran et les États-Unis n'auront finalement pas lieu. L'Iran ne négociera pas son programme nucléaire avec les États-Unis si Israël poursuit ses attaques, a mis en garde ce samedi le président iranien qui a averti d'une riposte « plus forte » en cas de poursuite de l'attaque israélienne.



L'Iran accuse Israël d'avoir visé un hôpital et dénonce un « crime de guerre »



L'Iran a accusé lundi Israël d'avoir pris pour cible un hôpital dans l'ouest du pays. « L'hôpital Farabi, situé dans la ville de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, a été visé par les attaques agressives du régime israélien », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.



« S'en prendre à des hôpitaux, en plus des attaques contre des zones résidentielles, constitue une violation flagrante du droit international et un crime de guerre », a-t-il ajouté. Des médias iraniens avaient auparavant rapporté une attaque israélienne visant un atelier à proximité qui a causé des dommages importants à l'hôpital.



La Grand Bazar de Téhéran fermé en raison des frappes israéliennes



Le Grand Bazar de Téhéran, le plus important marché de la capitale iranienne, est resté fermé lundi pendant que l'offensive aérienne israélienne se poursuivait sur l'Iran, a rapporté un journaliste de l'AFP.



La porte d'entrée principale du Grand Bazar était fermée tandis que la plupart des rues de Téhéran étaient désertes et les magasins fermés à l'exception de quelques épiceries, au quatrième jour de l'escalade militaire entre l'Iran et Israël.



Comment la communauté arabe de Los Angeles perçoit l'escalade de la guerre, au prisme des promesses de paix de Donald Trump



L'escalade au Moyen-Orient inquiète le monde entier, la population arabe des Etats-Unis aussi, chez qui la confusion domine sur ce que veut et peut faire Donald Trump. À Los Angeles, nos envoyés spéciaux Aabla Jounaïdi et Bertrand Haeckler se sont rendus dans le quartier surnommé « Little Arabia », sonder cette minorité originaire du Moyen-Orient.



Le site nucléaire iranien de Natanz n'a pas été touché dans sa partie souterraine, selon l'AIEA



Le site nucléaire iranien de Natanz n'a pas été touché dans sa partie souterraine, selon les informations dont dispose l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à la suite de l'attaque menée par Israël pour empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique. « Il n'y a pas eu de dégâts supplémentaires » depuis les frappes de vendredi qui ont détruit les bâtiments en surface, a déclaré le directeur général de l'instance onusienne, Rafael Grossi, à l'ouverture lundi d'une réunion extraordinaire au siège de Vienne en Autriche. « Rien n'indique qu'il y ait eu une attaque physique contre la salle souterraine » qui abrite la principale usine d'enrichissement d'uranium, a-t-il dit.



Une attaque israélienne dans l'ouest de l'Iran endommage un hôpital



Des médias iraniens ont rapporté qu'un hôpital de l'ouest de l'Iran avait subi d'importants dégâts à la suite d'une attaque israélienne lundi dans la région. « A la suite de l'attaque du régime criminel sioniste contre un atelier situé à proximité, dans la ville de Kermanshah, l'hôpital Farabi a également été durement endommagé », a indiqué l'agence de presse Tasnim. L'agence de presse Fars a diffusé une vidéo de l'hôpital montrant des vitres brisées, des plafonds effondrés et d'importants dégâts dans les chambres des patients.



L'armée israélienne dit avoir détruit « un tiers » des lanceurs de missiles sol-sol iraniens



L'armée israélienne a affirmé lundi avoir détruit « un tiers » des lanceurs de missiles sol-sol iraniens, au quatrième jour de l'attaque massive lancée par Israël sur l'Iran qui riposte par des tirs de missiles. « Plus de 50 avions de chasse et autres aéronefs ont mené des frappes et détruit plus de 120 lanceurs de missiles sol-sol. Cela représente un tiers des lanceurs de missiles sol-sol que possède le régime iranien », a déclaré le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin, lors d'une conférence de presse.



« Le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un peu l'arme atomique de l'Iran »



Une escalade du conflit dans la région pourrait mettre en danger l’approvisionnement mondial en hydrocarbures. C'est en effet par le détroit d'Ormuz que passent plus 20 % du pétrole mondial. Pour Francis Perrin, directeur de recherches à l'IRIS, il est cependant peu probable à l'heure actuelle que l'Iran bloque cet axe stratégique.



« Je dirais que le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un peu l'arme atomique de l'Iran, estime ce spécialiste des problématiques énergétiques. Mais l'arme atomique, évidemment, on l'emploie que dans des situations qui paraissent, pour le pays en question, les plus graves. Si l’existence du régime iranien était en jeu, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz, ce blocage entraînerait non pas une hausse des prix, mais une explosion des prix. »



Francis Perrin estime par ailleurs que le régime aurait à craindre des frappes américaines en plus des frappes israéliennes. Mais il s'agirait surtout d'un mauvais calcul pour sa propre économie. « Si l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz il ne pourrait plus exploiter son pétrole. La Chine ne pourrait plus acheter de pétrole à l'Iran. Donc onc l'Iran perdrait des recettes et il se mettrait à dos le principal client pour son pétrole exporté. Alors que la Chine soutient l'Iran, un pays membre permanent du Conseil de sécurité qui peut bloquer des résolutions qui seraient gênantes pour l'Iran. Donc ce ne serait vraiment pas le moment dans cette situation difficile pour Téhéran de fâcher son principal acheteur de pétrole et l'un de ses principaux est rare soutien politique. »



Les dirigeants du G7 au défi d'une position commune sur le conflit Iran-Israël



Les dirigeants du G7, réunis au Canada, vont tenter lundi d'envoyer un message commun sur le conflit entre Israël et l'Iran, un défi de taille pour ce groupe à l'unité fragilisée par la politique de Donald Trump. Ce sommet de trois jours, qui a débuté dimanche dans les Rocheuses canadiennes, se tient en effet dans un contexte de turbulences diplomatiques provoquées par la guerre commerciale que le président américain mène contre un grand nombre de pays, rivaux comme alliés.



L'hôte de la réunion, le Premier ministre canadien Mark Carney, aura pour mission d'éviter un étalage des divisions entre les membres de ce club réunissant sept des principales démocraties industrialisées: Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, France, Italie et Japon. Un premier test aura lieu lundi matin lorsque Mark Carney et Donald Trump se retrouveront pour une rencontre en face-à-face.



Plusieurs dossiers épineux figurent au menu de leurs discussions, comme la guerre en Ukraine et les questions commerciales. Mais c'est surtout le conflit entre Israël et l'Iran qui s'impose comme le sujet principal. L'armée israélienne a lancé vendredi une campagne de frappes massives, à laquelle Téhéran a riposté avec tirs de missiles et de drones, faisant craindre un embrasement régional.



Alors que le bilan des bombardements ne cesse de s'alourdir de part et d'autre, les dirigeants du G7 travaillent à une déclaration commune sur le conflit, a indiqué une source gouvernementale à l'AFP. Ils pourraient appeler à la désescalade, ou décider de soutenir Israël en affirmant que le pays a un « droit de se défendre », selon cette source.



Le Moyen-Orient plongé dans l'inconnu à la Une de la presse internationale



Pour Le Figaro à Paris, c’était prévisible : « depuis les massacres du 7-Octobre, il était évident que le gouvernement de Benyamin Netanyahu allait pousser la guerre jusqu’à Téhéran ». Après les coups portés au Hamas et au Hezbollah, « restait à s’attaquer à la “génitrice“. Celle qui mène la guerre par procuration contre Israël via ses affidés dans la région. Celle qui les forme, les arme et les soutient : la République islamique d’Iran. » Pour autant, poursuit Le Figaro, « en s’attaquant de front à son plus redoutable ennemi, l’État hébreu plonge la région et le monde dans l’inconnu. »



En effet, « en attaquant l’Iran, Israël entraîne le Moyen-Orient dans un engrenage guerrier » : c’est ce que souligne, Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, dans une tribune publiée par Le Monde.



L'Iran demande aux Européens à faire cesser « l'agression » israélienne



L'Iran a exhorté lundi les pays européens à faire cesser les attaques israéliennes contre son territoire, au quatrième jour d'une escalade militaire entre les deux pays ennemis. « L'Allemagne, la France et l'Angleterre auraient dû condamner très clairement les crimes du régime sioniste », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï. « Nous attendons naturellement des pays européens qu'ils s'attachent à mettre fin à l'agression [...] et à condamner les actions de ce régime contre les installations nucléaires » iraniennes, a ajouté le porte-parole lors d'un point de presse.



Les marchés boursiers gardent leur calme face à l'escalade militaire au Moyen-Orient



Les marchés boursiers gardent leur calme lundi, malgré l'escalade militaire au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël, tout en conservant un oeil attentif sur l'évolution des prix du pétrole, qui connaissent une hausse limitée après une flambée vendredi. En Europe, dans les premiers échanges vers 7h20 TU, Paris prenait 0,46%, Francfort 0,30% et Londres 0,24% Milan prenait 0,63%. Côté Asie, Hong Kong restait stable (-0,02%) et Shanghai perdait 0,41%. Tokyo a terminé en hausse de 0,36%.



« Les investisseurs font preuve de prudence après un week-end marqué par les attaques mutuelles entre l'Iran et Israël. Mais il n'y pas de mouvement de vente de panique », résume Jochen Stanzl, analyste pour CMC Markets, interrogé par l'AFP.



Les habitants de Bat Yam sous le choc après des frappes meurtrières



Benyamin Netanyahu a promis « de changer le visage du Moyen-Orient », peu importe les conséquences. Le Premier ministre israélien a déclaré la guerre à l’Iran. Une agression en cours contre un pays souverain qui riposte avec force depuis quatre jours. Les dégâts en Israël sont considérables. Des sites militaires ont été touchés, mais la population est aussi sous le feu des missiles balistiques de Téhéran. L’une des frappes les plus meurtrières a eu lieu le 15 juin à Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel-Aviv.