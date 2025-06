Pèlerins sénégalais "abandonnés" à la Mecque : la DGP dément et rassure

La Délégation Générale au Pèlerinage (DGP) a publié un communiqué ce lundi pour répondre aux inquiétudes suscitées par des informations circulant sur les réseaux sociaux. Ces dernières évoquaient des difficultés de retour pour certains pèlerins sénégalais à La Mecque . Dans sa déclaration officielle, la DGP affirme catégoriquement qu'"aucun pèlerin encadré par la DGP n'est laissé en rade", cherchant ainsi à rassurer l'opinion publique.Les chiffres communiqués par l'institution montrent que les opérations de retour sont bien engagées. Selon la DGP, "plus de 17 vols ont déjà quitté Djeddah à destination de Dakar" dans le cadre du rapatriement des pèlerins. Initialement prévus entre le 13 et le 16 juin, ces vols ont pu commencer plus tôt que prévu, dès le 11 juin, grâce à l'anticipation des opérations par Air Sénégal SA".Cependant, l'institution reconnaît quelques ajustements dans le programme initial. Deux vols ont dû être reportés : "Le vol 4 est reprogrammé pour le 18 juin" et "Le vol 5 est reprogrammé pour le 19 juin". Ces modifications font suite à l'annulation initiale de ces vols prévus les 15 et 16 juin. La DGP explique ces reports par des contraintes techniques et opérationnelles indépendantes de leur volonté.Cependant, elle assure que tous les moyens sont mis en œuvre pour "garantir le retour de tous les pèlerins dans les meilleures conditions de sécurité et de confort".L'institution précise travailler en étroite coordination avec "Air Sénégal" pour résoudre les derniers problèmes logistiques. Une cellule de suivi aurait été mise en place pour assister individuellement les pèlerins affectés par ces reports.