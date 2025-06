Dakar Dem Dikk réagit après une vidéo choquante : "Le conducteur identifié et fait l'objet d'une procédure disciplinaire"

La société de transport Dakar Dem Dikk a réagi ce lundi, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’images montrant "un comportement inapproprié et dangereux" de l’un de ses conducteurs. Le salarié, affecté au bus urbain n°6163 sur l’axe Keur Massar, a été "immédiatement identifié" et fait désormais l’objet d’une "procédure disciplinaire engagée sans délai", selon le communiqué rendu public ce jour.



Dès la viralité de la vidéo, la direction a assuré avoir "conformément à nos règles internes" pris des sanctions immédiates. "La sécurité de nos passagers et des usagers de la route est une priorité absolue", insiste le texte, rappelant la récente mise en place d’une "plateforme d’alerte pour recueillir les signalements".



L’entreprise a profité de l'occasion pour lancer un appel à la vigilance collective : "Nous appelons tous les usagers à continuer de signaler de tels actes. La sécurité routière est l’affaire de tous".