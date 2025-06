Naufrage de Mbour : le capitaine de la pirogue, Cheikh Sall, condamné à 7 ans de prison ferme

Le Tribunal de grande instance de Mbour (sur la petite côte) a rendu son verdict ce lundi dans l'affaire du naufrage du 8 septembre 2024, un drame qui avait coûté la vie à 40 candidats à l'émigration clandestine. Cheikh Sall, frère du maire Cheikh Issa Sall et capitaine de la pirogue impliquée, a écopé de 7 ans de prison ferme, une peine plus lourde que les 2 ans requis par le procureur. Son co-accusé, le fournisseur de carburant, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement. L'affaire, jugée en mai dernier, avait été marquée par une particularité rare : les familles des victimes avaient accordé leur pardon à l'accusé principal et avaient retiré leur plainte . Cette clémence des proches des disparus n'a pourtant pas influencé la décision du juge, qui a estimé nécessaire de prononcer une peine exemplaire face à la gravité des faits.Le naufrage survenu en septembre 2024 au large de Mbour avait profondément choqué l'opinion publique. La pirogue surchargée, transportant des dizaines de jeunes candidats à l'émigration, avait chaviré dans des circonstances dramatiques causant la mort de 40 personnes dont les enfants du principal accusé.