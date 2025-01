Recrudescence des meurtres au Sénégal : 12 personnes tuées depuis le début du mois de janvier

L'année 2025 a débuté sous une ombre tragique au Sénégal, marquée par une série de meurtres qui ont secoué plusieurs localités du pays. Depuis le début du mois de janvier, au moins 12 meurtres ont été répertoriés. De Malika à Louga, en passant par Thiès et Kaffrine. Des tragédies qui soulèvent de nombreuses interrogations sur la recrudescence de la violence dans le pays.



1er janvier : Malika en état de choc



La commune de Malika a été secouée par la disparition puis la découverte du corps sans vie de Souadou Sow, dite Diary, une adolescente de 12 ans. Son corps, retrouvé nu dans la salle de bain de son voisin, a plongé le quartier de Diamagueune-2 dans la douleur. Le présumé meurtrier, El Hadji Modou Fall a été arrêté et a avoué le crime.



Ndiaganiao



Dans la commune de Ndiaganiao au village de Soussoume sérère (Mbour) Ibrahima Faye, chauffeur, a tué son cousin Adama Faye, pêcheur, à la suite d’une violente altercation. Il a utilisé un bar de fer pour donner le coup fatal à son protagoniste.





2 janvier : Double homicide à Thiès



Thiès Nord a été le théâtre d’une double découverte macabre. Le corps de Sadibou Kâ, un berger de 24 ans, a été retrouvé dans une décharge au quartier Médina Fall. Quelques heures plus tard, un autre corps non identifié a été découvert à Diassap, près du Pont 5. La première victime aurait été tuée par un coup de fusil à la poitrine, tandis que la seconde présentait des blessures causées par des briques.



4 janvier : Drame familial à Koussan



Un enfant de trois ans a été retrouvé mort dans une fosse septique à Koussan, commune de Goudiry. L’enquête a révélé que le beau-père de la victime avait commis le crime par vengeance contre son épouse.



Un cultivateur tué lors d’une bagarre



Dans le département de Diourbel, plus précisément à Touba Ngoméne, une bagarre entre les deux communautés a viré au drame dans le village de Touba Ngomène. Le sexagénaire S. Ngom a été roué de coups dans cette rixe. Évacué à Diourbel pour des soins, il a succombé à ses blessures.



Le 5 janvier : Dispute fatale à Touba



M. Ndiaye, une femme d’une trentaine d’années, a été poignardée à mort par son beau-frère lors d’une altercation au quartier Corniche Bélél. C'est suite à une altercation plutôt "banale" autour d'une pelle de ménage. Alors M. Ndiaye s'est saisi d'un couteau pour poignarder sa victime. Le mis en cause souffrirait de troubles mentaux. La victime laisse derrière elle quatre enfants.



8 janvier : Tensions entre bergers et agriculteurs à Kaffrine



Dans la commune de Lour Escale, un affrontement entre un berger et un agriculteur a entraîné la mort d’un berger. Cet incident fait suite à des tensions liées à des dégâts causés par un troupeau.





10 janvier : Fratricide à Diamaguène Sicap-Mbao



À Diamaguène Sicap-Mbao au quartier Sam-Sam 3, le charretier Cheikh Sy a tué son grand frère Moustapha Sy, dans la nuit du vendredi dernier. Réfugié dans le département de Rufisque, il a été cueilli par la police et placé en détention. La victime, Moustapha Sy, maçon de profession âgé d'environ 36 ans, laisse derrière lui une épouse et ses enfants. Le charretier âgé d'une trentaine d'années est un repris de justice. Il a été condamné à six de mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour violence à ascendant.



11 janvier : Meurtre d'un Sénégalais au Maroc



Ibou Socé, un Sénégalais résidant au Maroc, a été poignardé par son colocataire lors d'une dispute. Cet incident a suscité une vive émotion au sein de la diaspora.



11 janvier : Tragédie à Louga



Dans la commune de Gueun Sarr, D. Sow, un adolescent de 15 ans, a tranché la gorge de son camarade O. Sow lors d'une dispute en pleine brousse. La victime a succombé à une hémorragie massive.



12 janvier : Drame familial à Yoff Ngaparou



Une bagarre entre frères a tourné au drame. M. Paye, 45 ans, a poignardé son cadet, P. Paye, âgé de 40 ans. Ce dernier a succombé à ses blessures à l’hôpital.