Reddition des comptes : Lat Diop auditionné sur ses biens pendant trois tours d'horloge, sa garde à vue prolongée

Les choses se corsent pour Lat Diop. Interpellé le samedi 21 septembre, 2024, pour détournement de deniers publics, l’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Lonase a été de nouveau entendu hier lundi, par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles.



Il s’agit, cette fois d’une enquête de patrimoine, rapporte le journal "les Echos" dans sa parution de ce mardi 24 septembre. Le journal indique que Lat Diop a été auditionné sur ses biens pendant environ 3 heures de temps.



Apparemment, le parquet financier, qui a ordonné cette procédure, cherche à cerner les avoirs « illicites » de l'ancien Dg de la Lonase, et à avoir des arguments solides pour prouver le "détournement de deniers publics, mais également le blanchiment d'argent".



Ainsi, plusieurs questions lui ont été posées par rapport à ses biens. Les enquêteurs ont cherché à savoir s'il avait un coffre-fort ; le nombre de comptes bancaires qu'il a. Ils ont aussi voulu savoir s'il avait fait obtenir des prêts à ses parents ; s'il avait une collection de voitures et des œuvres d'art.



Des questions lui ont été également posées par rapport à son salaire mensuel et à ses charges mensuelles.



Pour pouvoir terminer l’audition, rapporte le journal, les enquêteurs ont obtenu une prolongation de garde à vue de 48 heures. Ainsi Lat-Diop a été conduit au commissariat du Port où il a passé la nuit, sauf changement de dernières minutes, une confrontation entre les deux parties, est prévue ce mardi.



Toutefois, un des avocats de l'ancien Dg se demande d'ailleurs si Mouhamed Dieng va se présenter.



Il se dit étonné du fait que jusque-là, la Lonase ne se soit pas encore constitué partie civile. « S’il y a eu un détournement de deniers publics, la Lonase devrait normalement se constituer partie civile», a souligné la robe noire qui a estimé que, « le patron de 1XBet a des raisons d'en vouloir à son client car, auparavant, il payait à la Lonase 20 millions par mois mais, avec Lat-Diop, il a payé jusqu'à hauteur de 2 millions de nos francs ».