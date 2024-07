Redressement fiscal : GFM a payé 1,844 milliards de F Cfa

Les entreprises de presse sont dans une situation difficile après le blocage de leurs comptes bancaires. Après Avenir Communication de Madiambale Diagne, 7TV de Maïmouna Ndour Faye, Walf Tv de feu Sidy Lamine Diass, c’est autour du Group Futur Média (TFM) d’être dans le viseur des services des impôts et domaines. Selon Birame Ndour, Directeur général du Groupe Futurs Médias, a révélé hier, jeudi, lors d’une émission spéciale sur la TFM, que « les comptes de GFM ont été bloqués depuis des semaines ». Il a aussi annoncé que durant la période de redressement, l’entreprise a payé 1,844 milliards F Cfa.



Le Dg du GFM a révélé au grand public les difficultés que rencontre l’entreprise qu’il dirige depuis 12 ans et qui appartient au chanteur Youssou Ndour. Invité spécial du journaliste Abdoulaye Cissé sur la Tfm, Birane Ndour a tout lâché.



« Les gens taxent souvent GFM comme étant un groupe qui ne s’acquitte pas de ses impôts. Ce n’est pas la réalité. Il y a une réalité, une constante : la presse n’est pas viable économiquement. Les gens fantasment trop sur la presse en pensant que les publicités génèrent beaucoup d’argent. Gfm fait partie des plus grands groupes du pays. C’est presque 700 emplois », a-t-il déclaré et repris par L’Observateur.



M. Ndour a profité de l’occasion pour solder ses comptes avec ses détracteurs. « Je ne dirigerai jamais un groupe qui ne s’acquitte pas de ses impôts. Gfm paie ses impôts. Le bon discours serait : Gfm doit de l’argent au fisc, comme presque toutes les entreprises et je pense que c’est normal ».



Birame Ndour a révélé que les comptes bancaires de l’entreprise en question ont été « bloqués depuis quelques semaines, mais on a préféré rester dignes dans cette dure épreuve parce que nous avons l’habitude des avis à tiers détenteur ( Atd) … ». Avant d’ajouter : « Durant la période de redressement, Gfm a payé 1,844 milliard de F Cfa ».



GFM, selon M. Ndour, « n’a pas fait de profit depuis 2012. Nous sommes déficitaire ».