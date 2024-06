Redressements fiscaux, impôts et domaines : Madiambal Diagne perd 91 millions, ses comptes bloqués

Le journaliste, Madiambal Diagne, patron du journal Le Quotidien fait actuellement face à une situation financière très critique. Après des redressements fiscaux, Pressafrik vient d’apprendre que l’administration des Impôts et Domaines a également bloqué les comptes du président du groupe Avenir Communication.



Une décision de l’administration des impôts et domaines qui ne sera pas sans conséquences sur les opérations courantes du journaliste et qui risque d'impacter sur la gestion et le bon fonctionnement de la structure.



Selon une source de Pressafrik, le groupe a été informé de la saisie de ses comptes pour un montant de 91 millions de francs CFA par « une communication officielle ».



Pour l’heure, les responsables de l’entreprise n’ont pas encore détaillé les plans de réponse ou les mesures à prendre pour surmonter cette épreuve financière.



Toutefois, les répercussions de cette décision administrative pourrait être dévastatrice pour ce groupe de presse, quasi-incontournable dans le paysage médiatique sénégalais.