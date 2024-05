Réduction du coût de la vie : Frapp complimente Diomaye et Sonko

.

Hier, en Conseil des ministres, il était question pour le gouvernement de poser les premiers jalons allant au-delà des théories sur la réduction du coût de la vie. A cette occasion le Premier ministre, Ousmane Sonko a exposé les premiers résultats issus des concertations avec les parties concernées. Par dessus, le Frapp approuve la nouvelle politique agricole du nouveau régime. "Le FRAPP félicite le gouvernement pour les nouvelles orientations de la politique agricole, qui sont des signaux positifs en faveur d’une agriculture souveraine aux mains des paysans. C'est pourquoi il est crucial d'encourager le gouvernement à aller encore plus loin et à se concentrer également sur l'autre moitié des dépenses", ont mentionné les membre de cette entité socialeAinsi, le Frapp trouve nécessaire, voire essentiel que "les mesures visant à atteindre la souveraineté alimentaire soient accompagnées d'initiatives pour stimuler la production locale de biens durables (10 % de la consommation) et redynamiser l'industrie de l'habillement et des chaussures (5 % de la consommation) par la promotion du « made in Sénégal ".De plus, s'appuyant sur une étude de l'agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l'organisation informe que "les dépenses d'alimentation représentent 50 à 53 % des dépenses des ménages". Tout en se résignant à admettre qu'il est "difficile pour l'État de réduire significativement ces dépenses dans un pays qui n'est pas encore souverain sur le plan alimentaire".Dans un autre domaine, Guy Marius et compagnons appellent l'Etat à reprendre en main les secteurs du logement (15 %), de la téléphonie (4 à 5 %), du transport (3 à 5 %), de la santé (3,5 %), de l'éducation (2 à 3 %) et de l'énergie (2,5 à 4,5 %). Lesquels, soulignent -ils, "offrent des opportunités où le gouvernement peut intervenir plus efficacement".

Entre autres satisfactions dont a fait montre le FRAPP l'on peut lister les initiatives de transparence dans le foncier. Cependant, il "demande à l’État de renforcer sa position dans les entreprises de distribution de services vitaux comme Senelec, Sen’Eau et Sonatel, afin de défendre, dans leur conseil d’administration et au sein des régulateurs, une baisse significative des prix de l’eau, de l’électricité et des communications voix et données".



Sur le volet sanitaire, "le FRAPP appelle à la mise en œuvre de la Couverture Sanitaire Universelle, comme évoqué dans le PROJET, pour que chaque Sénégalais puisse avoir recours aux services de santé dont il a besoin, où et quand il en a besoin, sans être exposé à des difficultés financières".

A terme, pour le Frapp l'heure est aux encouragements afin que le gouvernement s'engage davantage sur cette voie.