Référendum : le PDS appelle à voter « NON » contre les réformes de Pastef

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) appelle ses militants et l'ensemble des citoyens à se mobiliser pour voter massivement « NON » lors du prochain référendum constitutionnel. Dans un communiqué de presse publié ce mardi 30 juin 2026, la formation politique exprime d'abord sa « profonde satisfaction » face à la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de soumettre ce projet au vote populaire après un débat national.



Le parti se montre en revanche extrêmement critique envers le contenu des réformes portées par la mouvance au pouvoir. Selon le texte du PDS, « ces tentatives répétées de révision de notre loi fondamentale ne sont dictées que par les intérêts personnels d'Ousmane Sonko ». L'organisation politique accuse directement le Premier ministre de chercher à créer une « crise institutionnelle majeure » et d'instrumentaliser la présidence de l'Assemblée nationale pour destituer le chef de l'État.



Face à ce qu'il qualifie de « véritable tentative de coup d'État institutionnel », le parti invite le peuple à se dresser en rempart pour protéger les libertés. Le PDS demande également au président de la République et au pouvoir judiciaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la paix civile. Enfin, la direction du parti dénonce vigoureusement des agressions physiques et des violences exercées par des députés de Pastef sur le parlementaire Abdou Mbow.