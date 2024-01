Réforme code du travail : « des avancées considérables », selon le ministre du travail, Samba Sy

Selon le ministre Sy, le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions a toujours mis l'accent sur le renforcement du dialogue social. « C’est une dimension essentielle à une relation équilibrée entre les travailleurs, les employeurs et le Gouvernement » a –t-il laissé entendre.

En outre, Monsieur Sy s'est réjoui des discussions fructueuses entre les partenaires sociaux. Grâce à ces résultats, plusieurs conflits ont pu être résolus dans les lieux de travail.



Le rôle important joué par les entreprises et les syndicats dans cette recherche d'un climat apaisé entre patrons et travailleurs a été mis en avant par le ministre. D'après lui, cet environnement de travail permet aux entreprises d'être plus compétitives. « Les entreprises et les syndicats ont participé activement aux processus décisionnels, contribuant ainsi à l’élaboration de politiques qui répondent aux besoins des travailleurs, tout en assurant la compétitivité des entreprises », a laissé entendre Monsieur Sy.



Il convient de souligner que l'année 2023 représente une étape cruciale dans le renouvellement des instances syndicales. Aucun incident n'a été constaté lors des élections de représentativité de cette année.