Reforme constitutionnelle : la Coordination « Ndaawi Diomaye » appelle à une mobilisation citoyenne devant l’Assemblée nationale ce lundi

La coordination nationale « Ndaawi Diomaye », aux côtés d'organisations de la société civile et de forces patriotiques et démocratiques, a publié ce dimanche un communiqué d’appel à la mobilisation, visible dans le document image_408fb9.jpg. Le mouvement exprime une vive inquiétude face aux démarches de la majorité parlementaire visant à faire adopter une modification de la Constitution sans consultation préalable du peuple sénégalais.



Dans ce document signé par le coordonnateur national Babacar Selle Diagne, l'organisation rappelle que la Constitution est le pacte qui unit la Nation et qu'aucune majorité ne peut s'arroger le droit d'en modifier les règles fondamentales en faisant abstraction de la volonté populaire. Elle qualifie toute tentative d'imposer une révision constitutionnelle sans dialogue inclusif de dérive dangereuse pour la démocratie.



Face à cette situation, un appel solennel est lancé à la jeunesse, aux étudiants, aux organisations citoyennes et aux acteurs de la société civile pour se mobiliser massivement ce lundi devant l’Assemblée nationale. Les objectifs affichés de ce rassemblement sont de dire non à toute modification imposée, défendre la souveraineté du peuple, exiger le respect de la concertation nationale et dénoncer la confiscation du débat constitutionnel.



La coordination appelle les citoyens à une mobilisation qu'elle souhaite responsable et pacifique, tout en restant ferme dans ses convictions, rappelant que la démocratie doit se construire avec et pour le peuple.