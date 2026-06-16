Réforme du concours d'entrée en 6eme : "une exigence de justice " selon le directeur des examens et concours

Le directeur des Examens et Concours, Pape Baba Diassé, a défendu mardi la suppression du concours d’entrée en sixième comme une « mesure de justice éducative visant à éliminer un système discriminatoire ». Face à la presse, il a précisé que l'ancien mécanisme éliminait injustement des candidats qualifiés sur le seul critère du manque de places disponibles dans les collèges.



Le responsable a également souligné que « l'ancien dispositif bloquait le parcours d'élèves n'ayant pas atteint l'âge légal de fin de scolarité, violant ainsi la loi sur l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans ».

