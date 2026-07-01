Réforme foncière : le directeur Arouna Ba annonce la fin du morcellement anarchique des terres par les maires

Le directeur des collectivités territoriales, Arouna Ba, a annoncé l'instauration d'une « cartographie réglementaire des usages, des risques et des projections » pour bloquer la vente et le morcellement illégaux de terres par les maires. Le haut fonctionnaire s'exprimait lors d'une réunion de cadrage à Thiès avec les exécutifs locaux. Selon Arouna Ba, cet outil technique va imposer une affectation stricte des sols à chaque commune. « Aucun maire ne pourra faire de confusion sur là où il faut construire, là où il faut faire passer le pâturage ou là où il faut les forêts classées »,a -t-il déclaré sur la Rfm.



Le président de l’Union des associations des élus locaux (UAEL), Mamadou Oury Bailo Diallo, a salué le courage politique derrière cette réforme majeure. Le représentant des élus s'est réjoui de la mise en place d'un espace de dialogue pour trouver un accord global sur la gestion du sol sénégalais. Les 553 maires, 8 maires de villes et 43 présidents de conseil départemental du pays se réunissent d'ailleurs ce jeudi 2 juillet 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) pour valider officiellement ce « consensus des territoires » aux côtés du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.