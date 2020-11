Reformes communautaires: l’Uemoa va évaluer 116 textes réglementaires, 12 textes et programmes d’un montant de 49 milliards Fcfa au Sénégal

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a passé en revue le processus d’intégration dans les Etats membres du 9 novembre au 11 décembre 2020.



Pour le Sénégal, les travaux auront lieu du 23 au 27 novembre 2020 à Dakar. Ils débuteront par une phase technique consacrée notamment, à l’évaluation de la mise en œuvre effective de plus de 116 textes réglementaires ainsi que de 12 programmes et projets communautaires pour un montant de plus de quarante-neuf milliards de francs CFA, peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.



« La revue réalisée en 2019 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d’application des réformes communautaires. En effet, les performances enregistrées par le Sénégal révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,9% en 2019, contre 75,5% en 2018, soit un accroissement de plus de 2 points », note le document.



Pour rappel, la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’UEMOA, placée sous la présidence des Premiers Ministres ou Chefs de Gouvernement, et sous la tutelle des Ministres en charge des Finances, a été instituée par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) du 24 octobre 2013.



Son objectif principal est de favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration régionale.