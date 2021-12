Refus d'inhumer des "griots" à Pout Dagné: le chef de village annonce la création d'un cimetière commun

L’affaire du refus d’enterrer une vieille dame griotte dans le cimetière du village de Pout Dagné, situé dans la commune de la région de Thiès, à 54 km de l'Est de Dakar, a connu une issue heureuse. Les deux parties qui se sont concertées ce mercredi matin, ont décidé de « créer un cimetière commun ».



Moustapha Faye, le chef de village a donné sa version des faits de cette histoire qui n'a pas fini de choquer les Sénégalais. « Le problème qui s’est passé ici, oppose deux parties. Pour éclairer la lanterne des Sénégalais, ce n’est pas le chef de village qui a interdit un enterrement. Ce qui s’est passé, c’est que des personnes se sont levées pour créer leur cimetière et les villageois se sont opposés à cela », a-t-il expliqué, d’emblée.



Il a informé sur les ondes de la Rfm, que des décisions ont été prises suite à la réunion des autorités notamment le sous-Préfet, le commandant de la compagnie, le commandant de la Brigade et les guides religieux qui sont dans la localité et lui-même. A l’issue de laquelle, l'on a annoncé la création d'un cimetière commun.



« Maintenant, tous les gens qui sont animés de mauvaise foi veulent mettre le feu là où il ne faut pas. C’est extrêmement dangereux », a déploré Moustapha Faye.



Qui a appelé « tous les Poutois à s’unir d’avantage, à dépasser ce problème et que cela ne se répète plus parce que nous sommes des parents, des frères et des amis ».