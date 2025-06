Refus de visa aux « Lionnes » du basket : l’ambassade des États-Unis s’explique

Le refus de visas américains opposé à plusieurs joueuses de l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal continue de susciter des réactions. Invitée de l’émission « RFM Matin » ce jeudi 26 juin, la conseillère aux affaires publiques de l’ambassade des États-Unis à Dakar, Ruth Anne Stevens-Klitz, a défendu la position de son pays, tout en invoquant la confidentialité des dossiers.« En vertu de la législation américaine, les dossiers de visas sont confidentiels et je ne peux donc pas commenter dans des cas particuliers », a-t-elle déclaré.Elle a rappelé que seuls les agents consulaires des ambassades ou des consulats américains sont habilités à déterminer si un demandeur remplit les conditions requises pour l’obtention de visas.« Bien que nos agents soutiennent les voyages légitimes vers les Etats Unis, la loi américaine impose des critères stricts que les candidats doivent satisfaire pour prouver leur admissibilité », a expliqué Mme Ruth Anne Stevens-Klitz.Pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko avait réagi après le problème de refus de visas de l’Ambassade des Etats-Unis de certains membres de la délégation sénégalaise de l’équipe nationale de basketball féminine pour les besoins du stage initialement prévu au pays de l’Oncle Sam.À travers un post sur sa page Facebook, le chef du gouvernement avait rappelé l’attachement du nouveau régime aux principes de souveraineté.Face à cette situation, il a intimé l’ordre à la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la culture d’annuler purement et simplement le déplacement aux Etats Unis et d’organiser le regroupement au Sénégal.