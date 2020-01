Région de Kolda : une femme retrouvée morte, la tête jetée à quelques mètres

C’est l’horreur à Saré Yoro Diao Soutou, un village situé dans la région de Kolda non loin de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau ! Une femme a été retrouvée morte décapitée dans la brousse, samedi 18 janvier.



Selon la Rfm qui donne l’information, la tête de la victime, a été finalement retrouvée à 40 mètres de là où le corps a été retrouvé. Mariée et âgée d’une trentaine d'années, la jeune femme avait été portée disparue depuis jeudi dernier.



Très touché par la situation, Abdoulaye Sow, maire de la localité, appelle les gens au respect de la dignité humaine sur les réseaux sociaux : « Il faut que les gens fassent garder le respect de la dignité humaine. Parce que, quoi que l’on dise, c’est un être humain. Ce qui lui est arrivé peut arriver à n’importe quelle personne ».



Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire.