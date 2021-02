Régulation des réseaux sociaux : «Citoyens Numériques» en conférence de presse ce lundi

La plateforme citoyenne « Citoyens Numériques » regroupant des blogueurs, des spécialistes du droit du cyber-espace, des activistes et des journalistes du Sénégal, tire la sonnette d'alarme suite à la proposition de mesure du chef de l’Etat, Macky Sall, à savoir la mise en place un «dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux réseaux sociaux». Ces acteurs alertent sur « les risques, les dangers et les conséquences de telles mesures » et annoncent une conférence de presse ce lundi, dans les locaux de PressAfrik, à partir de 16 heures.



L'objectif de cette rencontre « est de sensibiliser, prévenir et expliquer de façon explicite, les aboutissants d'une telle mesure », peut-on lire sur la note parvenue à PressAfrik.



La même source informe que cette annonce du chef de l’Etat « fait suite à de nombreuses initiatives portées par des démembrements de l’Etat visant à contrôler, à appliquer des restrictions et éventuellement, une censure sur les réseaux sociaux ».



Ainsi, alerte la plateforme, « Les risques, les dangers et les conséquences de telles mesures impacteront la liberté d'information et d’expression, la Neutralité d'internet, l’économie numérique et la protection des données à caractère personnel des utilisateurs ».