Régulation des réseaux sociaux, « une mission presque impossible », selon le Directeur du Cesti

Pour le Direction général du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), Mamadou Ndiaye, la régulation des réseaux sociaux voulue par le président Macky Sall est « une mission presque impossible pour un gouvernement démocratique ».



« Régulation et encadrement des réseaux sociaux! Une mission (presque) impossible pour un gouvernement (démocratique). Il faut agir sur d'autres leviers et instaurer une sorte de contrat social entre gouvernants et gouvernés autour des valeurs suivantes : transparence, redevabilité, reddition des comptes, liberté d'expression et responsabilité », a posté M. Ndiaye sur sa page facebook.



Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a invité, le gouvernement "à mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux Réseaux sociaux".