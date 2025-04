Régulation du loyer à usage d’habitation : Ousmane Sonko veut du concret avant fin juin 2025

Le Premier ministre a évoqué ce mercredi en Conseils des ministres la problématique lancinante de la régulation des loyers des locaux à usage d'habitation qui demeure sans effet, notamment dans la zone urbaine de Dakar, en dépit de la réglementation en vigueur depuis 2014.



Au regard des tensions persistantes sur le loyer, le Premier ministre a souligné la nécessité de procéder à une analyse approfondie des facteurs qui continuent à entretenir ces tensions. Outre la revue des mécanismes de régulation, la réflexion devra être axée sur la disponibilité de données crédibles sur l’offre et la demande de logements ainsi que sur des instruments alternatifs à explorer pour inciter les propriétaires à fixer des loyers compatibles avec la méthodologie de la surface corrigée.



Ousmane Sonko a également relevé les facteurs structurels à prendre en compte, tels que les manquements en termes de politique d’urbanisation et de pôles urbains ainsi que les très faibles réalisations des programmes d’accès aux logements sociaux.



Parti de ces constats, il a demandé au ministre chargé du Commerce, en relation avec le Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au Logement, le ministre des Finances et du Budget et le Secrétariat général du Gouvernement, de procéder à l’évaluation approfondie de ce dossier et de proposer, avant la fin du mois de juin 2025, à l’issue d’un processus inclusif avec toutes les parties prenantes, des actions réalistes et efficaces de modification des dispositions réglementaires relatives à la régulation des loyers des locaux à usage d’habitation.