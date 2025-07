Manquements à l’Assemblée nationale, mainmise de l’exécutif : Takku Wallu charge le président El Malick Ndiaye

Le groupe parlementaire de l’opposition Takku Wallu Sénégal a tenu une conférence de presse ce lundi 7 juillet au siège de l’Alliance pour la République (APR), au cours de laquelle il a dénoncé plusieurs manquements qui ont émaillé la session ordinaire 2024-2025 de l’Assemblée nationale, clôturée le 30 juin dernier.



Dans une déclaration lue par le député Djimo Souaré, le groupe a fustigé ce qu’il qualifie de mainmise de l’exécutif sur les travaux parlementaires.



« Une Assemblée nationale à la remorque de l’exécutif. Toutes les initiatives ont quasiment été prises par l'exécutif. Il s'agit entre autres de la suppression d'institutions constitutionnelles, de la levée intempestive d’immunité parlementaire de députés, de la réaction de députés du blocage d'initiatives des lois par les députés, de la violation répétée du règlement intérieur », a soutenu Djimo Souaré qui a lu la déclaration de Takku Wallu.



À ce titre, le groupe parlementaire dénonce les manquements graves et répétés au respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. « Le groupe fait part de sa vive préoccupation face aux violations graves et répétées du règlement intérieur par son président. Nous avons été témoins à plusieurs reprises de nombreuses entorses aux règles qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, entre autres. Le refus d'appliquer dans toute sa rigueur les dispositions de l'article 74 qui permettent à l'auteur d'une question préalable de reprendre la parole », a-t-il indiqué.



Takku Wallu dénonce la participation au débat du président de l’Assemblée nationale qu’il juge contraire à l’article 69 du règlement intérieur. « La participation au débat du président de l'Assemblée nationale en violation flagrante des dispositions de l'article 69 du règlement intérieur pour commenter ou répondre aux députés, notamment ceux de l'opposition, après leur prise de parole ».



« Le groupe parlementaire Takku Wallu au Sénégal dénonce ces manquements qui portent atteinte à l'équité et au bon déroulement des débats et invite le président de l'Assemblée nationale à prendre de la hauteur et à se départir d'une stratégie de communication déjà vouée à l'échec », a dit le parlementaire.



Enfin, le groupe parlementaire Takku Wallu dément formellement l’existence d’une « indemnité de plénière de 100.000 Fcfa » et déclare « qu’aucun de ses membres n’a été bénéficiaire ni sur la 14e législature encore moins sous la 15e législature ».