Réhabilitation de quatre stades au Sénégal : les travaux validés après inspection finale

Les travaux de rénovation de quatre stades, réalisés par l’entreprise chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ont été validés à l’issue de l’inspection finale. Ce projet concerne la modernisation des stades Léopold Sédar Senghor à Dakar, Aline Sitoé Diatta à Ziguinchor, Lamine Guèye à Kaolack et Ely Manel Fall à Diourbel.



Le stade Léopold Sédar Senghor, plus grande infrastructure sportive du pays, est en pleine transformation en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Quant aux trois autres stades, ils deviendront des infrastructures régionales de premier plan, dédiées aux compétitions sportives et aux loisirs, selon l'entreprise chinoise.



Pour assurer une exécution optimale, l’équipe du projet a utilisé la technologie de modélisation des données du bâtiment (BIM) afin de garantir une installation précise des auvents en acier.



Des solutions innovantes ont également été mises en place pour s’adapter aux défis climatiques et environnementaux de l’Afrique de l’Ouest, notamment la protection contre le brouillard salin et la prévention des dégâts causés par les termites.