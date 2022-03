Réhabilitation du Building administratif : « le coût est de 40 milliards F Cfa », annonce Abdou Latif Coulibaly

La déclaration a été faite par le Secrétaire général du gouvernement , Abdou Latif Coulibaly, à l’émission Jury du dimanche, de ce 13 mars, sur Iradio. Le coup des travaux de réhabilitation et de restauration du building, initialement prévu à 17 milliards F Cfa, « est de 40 milliards F Cfa ».



« Le building, à terme après la réfection, il est arrivé avec des avenants, j’ai suivi en un moment donné et après j’ai quitté. Quand je suis arrivé en 2014, le contrat avait été déjà signé aux environs de 19 milliards FCFa », a déclaré, d’emblée, le Président du Comité de pilotage chargé de la réhabilitation et de l’extension du building administratif dénommé Mamadou Dia.



Abdou Latif Coulibaly de poursuivre : « automatiquement, une expertise technique encore plus poussée a été ordonnée par celui qui finance l’opération , en l’occurrence, la Boad, pour tenir compte d’abord, de l’environnement interne et externe. (…) ».



En somme, a révélé M.Coubaly, « le building a coûté 40 milliards de F Cfa avec les bénéfices ».



Autre déclaration faite par le Secrétaire général du gouvernement, c’est le bénéfice que l’Etat allait obtenir avec l’ernergie solaire. « le gouvernement opte pour la mise en place d’un groupe énergie solaire qui, aujourd’hui, après réfection a pu permettre au gouvernement de prendre le maximum d’énergie possible et de proposer un contrat à la Senelec pour la revente de l’électricité et avec un prix ».



En août 2021, un incendie a été déclaré au building administratif, causant d’énormes dégâts matériels. Les travaux après l’incendie a coûté 8 milliards F Cfa, confirme M. Coulibaly.



Qui donne les détails. « Les 8 milliards c’est d’abord les trois étages en haut, le 10eme étage complètement emporté et sur la terrasse du 10eme étage se trouvait la centrale scolaire. Donc, il faut calculer la remise en état de la centrale solaire, l’immeuble lui-même, plus la réfection du 9eme étage, plus les dégâts au niveau du 8eme étage. (…) ».