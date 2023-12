Réintégration de Sonko sur les listes électorales: l'AJE n'a toujours pas déposé de recours

A quoi joue l’Agent judiciaire de l’État (AJE) ? Alors qu'il ne reste que trois jours pour la clôture des dépôts de candidature au niveau du Conseil constitutionnel, le journal Les Echos nous apprend que Me Yoro Moussa Diallo et ses collègues n’ont toujours pas saisi la Cour suprême.



« Jusqu’à hier vendredi », 22 décembre. « On est dans les délais; on ne veut pas bâcler notre travail ». Tel est la raison avancée du coté de l'Etat.

Disposant d’un délai de dix (10) de jours à compter de la signification de la décision, l’AJE a jusqu’à mardi 26 décembre pour s’exécuter, souligne le journal.