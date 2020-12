Rejet Module Pro-LGBT de l’UNESCO pour l’école sénégalaise: Jamra salue la vigilance des syndicalistes du G7

"Secrètement organisé au complexe balnéaire de Saly, sur la Petite-Côte, le 21 décembre dernier, ce singulier séminaire dont le thème portait sur : «L'Education sexuelle et reproductive», n'était qu'un subtile emballage pour mieux faire avaler au système éducatif sénégalais la pilule incongrue, et suspecte, de L'IDÉOLOGIE DU 3e GENRE. Et ce, dès la maternelle, c'est-à-dire à l'attention des tout-petits gamins de 5 ans!", commence par alerter l'ONG Jamra à propos du module Pro-LGBT de l’UNESCO pour l’école sénégalaise.



Avant de rappeler que "C'ÉTAIT sous la signature d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, que fût rendu publique, en février 2018, la première tentative, aux allures de ballon-sonde, de l'organisation onusienne d'initier de nouvelles normes pour une éducation sexuelle complète, en particulier pour obtenir une meilleure mise en œuvre des "Objectifs du développement durable" (ODD), déclinés par l’ONU pour l'horizon 2030. Pour chaque classe d’âge, l’UNESCO prévoit les connaissances et attitudes à inculquer aux jeunes, pour transformer insidieusement leurs mentalités. Et uniformiser les modes de penser des différentes populations de cette planète, déjà suffisamment inégalitaire".



Et aussi "DE L'INFORMATION sur la prévention des grossesses non désirées (vulgarisation de la contraception et de l'avortement) à la recommandation de la masturbation, «pourvu qu’elle se fasse en privé», en passant par la promotion ouverte des pratiques LGBT (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre), notamment chez la tranche d'âge des élèves et étudiants de 16-18 ans, rien n'est laissé au hasard, pour faire subtilement accepter, dans notre système éducatif, comme une "normalité" les unions contre-nature en tout genre, bouleversant de facto la notion de famille jusque-là traditionnellement connue. Et que l'UNESCO considère désormais comme pouvant être parfaitement constituée de deux personnes de MÊME SEXE qui, de surcroît, auront la latitude d’adopter un enfant, si elles le souhaitent".



Mame Makhtar Gueye et ses collaborateurs de se réjouir du fiasco de l'organisme international rattaché aux Nations Unies. "LES MANDATAIRES de l'UNESCO ont poussé leur confiance excessive en leur prosélytisme malsain, nettement pro-LGBT. (...) MAIS, Dieu merci, ces "avocats" de l'UNESCO rentreront bredouilles. Ils auront tout au plus réussi, durant leur passage au Sénégal, à obtenir exactement le contraire de ce qu'ils étaient venus chercher. En suscitant notamment chez les syndicalistes, qu'ils comptaient embobiner sans coup férir, la constitution spontanée et non écrite d'un "front du refus", déterminé à s'opposer à toutes formes d'introduction de L'IDÉOLOGIE LGBT dans notre système éducatif. Comme cela avait d'ailleurs failli passer comme lettre à la poste, en 2019, chez nos voisins du Mali, n'eût été la vigilance du charismatique Imam Mahmoud Dicko, leader religieux et grande figure du Mouvement M5", lit-on dans leur communiqué.





Jamra rappel que "LES APPELS mémorables de Imam Dicko à des mobilisations populaires, lancés les vendredis, portèrent leurs fruits. Ils furent largement suivis par plusieurs milliers de personnes, qui manifestaient dans plusieurs localités de Bamako, pour exprimer leur rejet catégorique de ce nouveau manuel scolaire suspect. Sous la pression constante de la rue, le gouvernement malien daignât enfin abandonner ce projet de manuel d'éducation sexuelle, qui risquait de vulgariser"



Jamra félicite le G7 et salue la levée de bouclier contre la proposition indécente de l'UNESCO

Dans son communiqué l'ONG JAMRA a félicité le G7 "dont la vigilance patriotique aura permis de préserver l'Ecole sénégalaise de l'intrusion de graves CONTRE-VALEURS, qui risquaient à court terme de fouler au pied le noble héritage culturel et morale, que nous ont généreusement légués nos vaillants ancêtres, et les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise".



Elle a également salué "la levée de bouclier que cette PROPOSITION INDÉCENTE de l'UNESCO a suscité chez nos braves syndicalistes. Dont la réaction patriotique aura permis au Cusems, au Sels/A, au Senals/Fc, à l’Uden, au Syndicat des inspecteurs, au Seams, etc., de lever, d'une seule voix, toute équivoque en précisant clairement, à l'attention des émissaires de l'UNESCO, qu’ils n’ont "pas validé ce programme".