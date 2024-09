Rejet du projet de réforme portant dissolution du HCCT et le CESE : Me Moussa DIOP appelle à la dissolution de l’AN

Sur demande du Chef de l’Etat, les membres de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains se sont réunis samedi pour examiner le projet de loi n°11/2024 portant révision de la Constitution en perspective de la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) et le Conseil Economique Social et Environnemental, (CESE). Toutefois, le projet a été rejeté après vote. Sur 30 parlementaires, 14 ont approuvé la suppression contre 16 qui ont rejeté le projet de loi dont les députés de la coalition BBY.



Réagissant à cela, Me Moussa Diop estime que le Chef de l’Etat devrait dissoudre l’Assemblée nationale qui selon lui, bloque le fonctionnement des institutions. « La Majorité mécanique de BBY au sein de la Commission des Lois vient de rejeter le projet de réforme permettant de dissoudre des structures budgétivores et d'économiser une quinzaine de milliards de Fcfa », a écrit Me Moussa Diop dans une note parvenue à la rédaction, de Pressafrik.



« Face à ce blocage de la volonté populaire de Rupture manifestée le 24 mars dernier à plus de 54,28% et de sa confirmation à la plénière de lundi prochain, je demande solennellement à Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye de convoquer le peuple souverain par Référendum pour réaliser l'unique tir à quatre cibles :



1. Dissoudre cette Assemblée Nationale de BBY qui bloque le bon fonctionnement des institutions de la République

2. Faire disparaître le CESE, une institution budgétivore entre coquins et copains

3. Faire disparaître le HCCT, une autre institution entre copains politiques sans pouvoir de décisions

4. Faire disparaître le HCDS, une énième institution de wakhtane pour caser de la clientèle politique », poursuit la note.



« NB « , lit-on toujours sur la note, « la rationalisation des dépenses publiques ne devra pas s'arrêter là au vu de nos promesses électorales ayant été bien accueillies par les sénégalais et le respect de la parole publique », a souligné Me Moussa Diop.