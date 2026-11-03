Relance de La Poste : le ministre Samba Diouf a réuni les syndicats SYNAPOST et SNTPT POSTE à Dakar

Le ministre des Télécommunications et du Numérique Samba Diouf a reçu en audience conjointe ce lundi deux novembre deux mille vingt-six les délégations du SYNAPOST et du SNTPT POSTE. Les délégations syndicales ont été conduites respectivement par leurs secrétaires généraux Ibrahima Faye et Hamed Diouf.



Cette audience s'est inscrite dans le cadre des concertations avec les représentants du personnel pour accompagner la relance de La Poste. Les discussions ont porté sur les orientations stratégiques de l'entreprise publique, la poursuite des réformes structurelles et la modernisation numérique des services postaux.



Attentif aux préoccupations exprimées par les représentants syndicaux, le ministre Samba Diouf a réaffirmé la disponibilité de l'exécutif à soutenir les initiatives destinées à bâtir une institution postale résiliente, moderne et intégrée à l'écosystème numérique national.