Projet SENTERMINO : le Sénégal a franchi le cap des cinq mille ressources terminologiques créées en wolof, pulaar et seereer

Le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy a présidé ce mardi trois novembre 2026 la cérémonie d'ouverture de l'atelier bilan du projet SENTERMINO. L'initiative qui s’est déroulée réunie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar les équipes de l'IFAN et de l'ESP avec le soutien institutionnel de l'UNESCO et de l'IFEF pour mettre le numérique et la recherche scientifique au service des langues nationales dans l'enseignement des sciences.



Selon la note publiée par les services du ministère de l’Education, le projet a apporté un appui pédagogique aux acteurs de l'école à travers la confection de dictionnaires, de fiches et de livrets terminologiques. Cette démarche a coïncidé avec la dynamique de refondation du système éducatif et le déploiement du Modèle Harmonisé d'Enseignement Bilingue au Sénégal.



La première étape des travaux a permis la création de plus de cinq mille entrées terminologiques en wolof, pulaar et seereer. Ces outils ont constitué un socle scientifique destiné à renforcer la qualité des apprentissages et à éliminer les obstacles linguistiques dans les salles de classe.



Les documents et ressources pédagogiques issus de cette phase ont été remis au ministre au cours de la cérémonie. La rencontre a également marqué le départ de la perspective SENTERMINO-EDSAN couvant la période deux mille vingt-sept à deux mille vingt-neuf pour étendre le programme à six langues nationales et à de nouveaux domaines d'enseignement.