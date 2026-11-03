Diplomatie sportive : le Premier ministre a reçu l'envoyé spécial du président chinois aux JOJ Dakar 2026

Le Premier ministre Ahmadou Al Haminou Mouhamed Lo a reçu en audience ce mardi l'envoyé spécial du président de la République populaire de Chine Xi Jinping, le ministre chinois de l'Administration générale des sports Gao Zhidan, selon les services de la Primature sénégalaise.
L'émissaire chinois, qui exerce également les fonctions de président du Comité olympique chinois, s'est entretenu avec le chef du gouvernement sénégalais au sujet des compétitions sportives lancées samedi dernier dans la capitale.
Les services de la Primature ont précisé l'orientation de cette rencontre institutionnelle. « La République populaire de Chine, partenaire du Sénégal, prend part à cet évènement sportif international avec une importante délégation d’athlètes, témoignant ainsi de son engagement et de son soutien aux JOJ Dakar 2026 », a indiqué la même source.
L'émissaire chinois, qui exerce également les fonctions de président du Comité olympique chinois, s'est entretenu avec le chef du gouvernement sénégalais au sujet des compétitions sportives lancées samedi dernier dans la capitale.
Les services de la Primature ont précisé l'orientation de cette rencontre institutionnelle. « La République populaire de Chine, partenaire du Sénégal, prend part à cet évènement sportif international avec une importante délégation d’athlètes, témoignant ainsi de son engagement et de son soutien aux JOJ Dakar 2026 », a indiqué la même source.
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