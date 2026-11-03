Intégration économique : la CEDEAO et l'AMAO ont lancé des travaux sur l'harmonisation des statistiques monétaires à Lomé

Les experts des banques centrales et des institutions régionales de l'Afrique de l'Ouest se sont rassemblés ce lundi deux novembre deux mille vingt-six à Lomé, au Togo, à l'occasion de la réunion du Comité des experts sur l’harmonisation des statistiques monétaires et financières. Cet atelier technique a été organisé par l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest en collaboration avec la Commission de la CEDEAO pour une durée de six jours jusqu'au sept novembre deux mille vingt-six.



Les délégués ont placé la fiabilité, la cohérence et la comparabilité des données monétaires et financières au centre de leurs échanges à l'échelle communautaire. Les sous-commissions techniques ont travaillé à la finalisation d’un cadre harmonisé de métadonnées, au partage des méthodes d'analyse entre établissements d'émission et à l'examen de l’état d'avancement du plan d’action régional adopté en janvier deux mille vingt-cinq.



L'initiative a visé la consolidation des systèmes de collecte et de compilation de l'information financière. À travers cet alignement des normes statistiques, les institutions régionales ont entendu renforcer le suivi de la situation économique ouest-africaine et accélérer la dynamique d’intégration économique et monétaire.