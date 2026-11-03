« Entre attaques de drones et revers diplomatiques, l'Arabie saoudite face au piège yéménite et soudanais », par Samba Ndack

Le royaume d’Arabie saoudite a essuyé de nouvelles attaques d'envergure sur son territoire national tout en faisant face au refus catégorique de ses alliés militaires soudanais de lui prêter main-forte sur le terrain yéménite.



Lundi, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a affirmé sur la plateforme X que « l’aéroport de Dammam avait été la cible d’une attaque menée par deux drones, entraînant l’interruption du trafic aérien ». Le responsable militaire a également revendiqué la responsabilité d’une frappe par drone contre un radar d’alerte à l’aéroport de Jizan visant un avion de transport militaire. Ces opérations ont fait suite à l'intensification des affrontements survenue en septembre dernier lors de l'offensive des combattants soutenus par l'Iran dans l'ouest du Yémen, mouvement qui leur a permis de consolider leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb.



Sur le plan stratégique, la position saoudienne s'est fragilisée à la suite de la décision du commandement militaire basé à Port-Soudan et des milices associées. Selon une source informée ayant requis l’anonymat, Port-Soudan a rejeté une demande explicite de Riyad visant à déployer des troupes d'appui au Yémen pour soutenir les forces loyalistes saoudiennes. Ce refus est intervenu alors que le royaume a engagé des financements massifs pour soutenir l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Reuters avait notamment fait état d'un contrat de plus de 1,5 milliard de dollars prévoyant la livraison de dix avions d’attaque, de plus de 200 drones, de systèmes de défense aérienne et d'avions Karakorum-8 et JF-17.



Sur le plan géopolitique, les livraisons d'armes au gouvernement de Port-Soudan se sont heurtées aux mises en garde de la communauté internationale concernant le risque de prolongation du conflit et d'aggravation de « la pire crise humanitaire au monde ». L'administration américaine a placé la brigade « Al-Baraa ben Malik », alliée des forces armées soudanaises, sur sa liste des sanctions liées au terrorisme, tandis que l'Union européenne a sanctionné son commandant, Al-Misbah Abou Zeid Talha, pour son implication dans des exécutions sommaires à Khartoum-Nord et dans l’État d’Al-Jazirah.



Par ailleurs, l’influence iranienne s'est renforcée dans la région. Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et africaines, a déclaré sur X que « le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien avait entraîné et soutenu des combattants liés à la brigade Al-Baraa au Soudan » tout en rappelant que « Washington avait déjà imposé des sanctions à la brigade Al-Baraa ben Malik au Soudan » sur fond de rapports faisant état « d’exécutions sommaires de civils fondées sur des critères raciaux ou ethniques au Soudan ».



En parallèle, le littoral soudanais s'est transformé en plateforme logistique pour les forces yéménites. Un rapport de « Sentry International » publié en septembre 2026 a indiqué que le mouvement Houthi a utilisé « le port de Sawakin comme plateforme logistique pour des opérations de contrebande à travers la mer Rouge, en s’appuyant sur des réseaux locaux soudanais pour faciliter les déplacements de personnes et d’équipements ». La publication s'est appuyée sur « une carte élaborée à partir des données de suivi des navires publiées par Global Fishing Watch, faisant apparaître les itinéraires de navires que les chercheurs estiment impliqués dans des opérations de contrebande et de transport liées à ce réseau entre 2022 et 2025 ». De plus, la plateforme « Sheba Intelligence » a fait état de transferts de technologies militaires iraniennes à faible coût et de négociations directes menées entre des délégués Houthis et des factions armées soudanaises.



Cette détérioration sécuritaire s'est accompagnée d'une aggravation des exactions contre les populations civiles au Soudan. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avait appelé à ce que les responsables du conflit rendent des comptes. En septembre 2025, la Mission internationale indépendante d’établissement des faits des Nations unies a dénoncé des frappes ciblant « des marchés, des hôpitaux et des camps de déplacés », évoquant « l’utilisation de la famine comme arme de guerre, ainsi que des opérations de mise à mort, des exécutions sommaires et des actes de torture constitutifs de crimes manifestes contre l’humanité ».



Enfin, l'organisation « Lighthouse Reports » a mis en évidence « un schéma de massacres collectifs et de violations à caractère ethnique » impliquant des attaques consistant à « jeter les corps des victimes dans les canaux, détruire des fosses communes, incendier des villages entiers et cibler des communautés non arabes du Darfour et du Kordofan ». Plus récemment, le groupe soudanais « Avocats d’urgence » a indiqué qu'« un drone appartenant à l’armée a bombardé le marché de Tangonji, dans le quartier de Doumaya, à Nyala, dans le Sud-Darfour, faisant 102 morts parmi les civils et 113 blessés », ajoutant via une source interne que « la majorité des victimes avaient été enterrées dans une fosse commune ».



Samba Ndack

Consultant, spécialiste des conflits africains