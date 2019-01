Relance des pourparlers de paix en RCA

Des représentants de l'Union africaine et des Nations Unies sont arrivés mardi en République centrafricaine afin de relancer un processus de paix.



Ils ont été rejoints notamment par des responsables de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC.



Depuis le renversement en 2013 du dirigeant de longue date, François Bozize, un chrétien, par une milice à majorité musulmane au sein de la coalition appelée Séléka, les milices rivales se battent dans ce pays d’Afrique centrale.



La plupart du territoire est envahi par des groupes armés malgré l'élection du président Faustin-Archange Touadera en 2016.





Selon un communiqué de l'ONU, le but de cette initiative de paix est de promouvoir "le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sous les auspices de l'Union africaine".



Cette dernière s'efforce de négocier avec les rebelles et le gouvernement depuis juillet 2017, mais des diplomates et des observateurs ont critiqué le processus, soutenu par les principaux partenaires de l'ONU et de la République centrafricaine, pour inefficacité.



Les violences ont coûté la vie à des milliers de personnes. Des centaines de milliers de centrafricains ont été déplacées à l'intérieur du pays ou ont fui à l'étranger.