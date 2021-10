Relation Sénégal et Guinée : l’opposant guinéen Bah Oury blâme l’attitude d’Alpha Condé

L’opposant guinéen Bah Oury s’est prononcé sur la relation entre le Sénégal et la Guinée. Invité à l’émission Jury du dimanche de ce 3 octobre, a blâmé l’attitude du président déchu Alpha Condé. A len croire, ce dernier «laissera une tâche noire dans l’histoire de la Guinée ».



« Par rapport à cette question des frontières, j’avoue que le président Alpha Condé a causé beaucoup de torts à des milliers de familles guinéennes. Qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans ressources. Parce que les transactions économiques entre les pays limitrophes, Sierra Léone, Guinée Bissau, Sénégal et Gambie, ont été bloquées pendant un an par une attitude qui n’était pas du tout rationnelle. Fermer les frontières et réduire à néant l’économie locale, sous prétexte que des gens se sont agités par ci par là, ça a manqué de responsabilités », a-t-il expliqué.



Selon lui, « Alpha Condé doit s’en prendre à lui-même ». Chose qu’il avait d’ailleurs, soutenue peu après le putsch du 5 septembre.